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«Кровавый» розыгрыш: мать довела сыновей до истерики с помощью морковки и пищевого красителя (видео)
Пользовательница социальной сети TikTok Фелисити Крэйн разыграла двух своих сыновей-школьников, решив «отомстить» им за плохое поведение. Женщина обстругала кусок морковки так, чтобы он формой походил на верхушку человеческого пальца. Собственный палец она подогнула, подклеив его скотчем. Затем она полила морковку и свою руку раствором красного пищевого красителя, с размаху стукнула ножом по разделочной доске и зашлась криком.
Вбежавшие на крики мальчики пришли в ужас: создавалась полная иллюзия того, что мама случайно отрубила себе палец и истекает кровью. Сыновья, схватившись за голову, сами начали кричать. Они неумело пытались помочь матери, которая попросила их принести что-то, чтобы прикрыть ее рану и унять кровь. Младший, растерявшись, схватил из раковины кастрюлю и уронил на руку Фелисити. «Да не это! Принесите полотенце. Что ты делаешь?», — завопила на него Крэйн. Старший побежал за полотенцем и бросил его на стол. Тут Фелисити показала им камеру, которая все это снимала, и рассмеялась. Старший мальчик упрекнул ее за подобные игры на нервах, а младший расплакался и сказал, что мать «лишила его аппетита».
Видео набрало уже почти 50 миллионов просмотров. Пользователи соцсети в основном оценили шутку. Но не все. Кто-то счел ее чересчур жестокой и посетовал, что дети получили психологическую травму и были искренне расстроены.
Ранее «ФАКТЫ» писали о гипнотическом видео с «танцем» кота, ставшим интернет-сенсацией.
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