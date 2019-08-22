Завораживающий танец кота сделал его интернет-сенсацией (видео)

Мир

В социальной сети TikTok, позволяющей создавать короткие музыкальные видео, был опубликован ролик с четырехлетним рыжим котом по кличке Эд в главной роли. Видео, как пишет Buzzfeednews, записала 17-летняя хозяйка кота — студентка из Онтарио Джейд Тейлор-Райан.

12-секундный ролик, на котором изображен «гипнотический танец» Эда (названного в честь певца Эда Ширана) под мелодию 1954-го года Mr. Sandman в исполнении группы The Chordettes, набрал миллионы просмотров за считанные дни и стал самым «вирусным» в истории TikTok. Многие говорили, что это лучшее из всех видео в этой соцсети. Джейд говорит, что идея волнообразного появления кота в кадре «просто возникла у нее в голове», когда она увидела видео другого пользователя, где также использовалось разделение экрана на девять частей с использованием того же саундтрека.

Танцу Эду тут же начали подражать другие пользователи, подключившие к делу собственных котов.

this is the best tiktok i've ever seen in my entire LIFE pic.twitter.com/h7Q4TVO8qd — makkochi (@_glittergoth) August 16, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали о вирусном видео с участием собаки и ворона, которое растрогало пользователей сети.

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