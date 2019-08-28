Стиль жизни

Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака

Четверг, 29 августа, — отличный день для признания в любви, свадьбы, покупки квартиры и собеседования на новую работу.

Но будут и сюрпризы. Чтобы вы знали, к чему готовиться, «Факты» предлагают гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака.

Овен

Вы вступите в бой за свои интересы и победите.

Не стоит увлекаться алкоголем или чревоугодием.

Телец

Вы встретитесь с важными для вас людьми, поэтому постарайтесь выглядеть хорошо, ведь судить они будут по вашему внешнему виду.

Близнецы

Звезды обещают победы в финансовых делах и всякого рода договорах.

Родные сделают подарок.

Рак

Вам захочется чистоты и порядка, поэтому возможны генеральная уборка, стирка и глажка.

Вечером отдохните с друзьями.

Лев

Если вы отправитесь за покупками, то получится не только сэкономить, но и сделать качественные запасы.

Дети немного разочаруют.

Дева

Перестаньте мечтать, соберитесь. Вы можете упустить сегодня многие возможности, если не возьмете себя в руки.

Весы

Следует опасаться двусмысленных ситуаций, обмана.

Обратите внимание на то, что родным вас не хватает.

Скорпион

Если вы одиноки, то велика вероятность встретить человека, с которым свяжете свою дальнейшую совместную жизнь.

Стрелец

Постарайтесь думать о хорошем, тогда окружающий вас мир с радостью откликнется на ваше настроение.

Козерог

Ожидайте помощи влиятельных лиц, но и сами беритесь за дело. Осторожнее с деньгами.

Водолей

Осторожнее в интимных делах, возможна нежелательная беременность и осложнения со здоровьем.

Рыбы

Делайте сегодня лишь то, что запланировано лично вами. И обязательно сделайте приятный сюрприз родным.

Хорошего вам дня!

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.

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