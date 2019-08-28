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Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака
Четверг, 29 августа, — отличный день для признания в любви, свадьбы, покупки квартиры и собеседования на новую работу.
Но будут и сюрпризы. Чтобы вы знали, к чему готовиться, «Факты» предлагают гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака.
Овен
Вы вступите в бой за свои интересы и победите.
Не стоит увлекаться алкоголем или чревоугодием.
Телец
Вы встретитесь с важными для вас людьми, поэтому постарайтесь выглядеть хорошо, ведь судить они будут по вашему внешнему виду.
Близнецы
Звезды обещают победы в финансовых делах и всякого рода договорах.
Родные сделают подарок.
Рак
Вам захочется чистоты и порядка, поэтому возможны генеральная уборка, стирка и глажка.
Вечером отдохните с друзьями.
Лев
Если вы отправитесь за покупками, то получится не только сэкономить, но и сделать качественные запасы.
Дети немного разочаруют.
Дева
Перестаньте мечтать, соберитесь. Вы можете упустить сегодня многие возможности, если не возьмете себя в руки.
Весы
Следует опасаться двусмысленных ситуаций, обмана.
Обратите внимание на то, что родным вас не хватает.
Скорпион
Если вы одиноки, то велика вероятность встретить человека, с которым свяжете свою дальнейшую совместную жизнь.
Стрелец
Постарайтесь думать о хорошем, тогда окружающий вас мир с радостью откликнется на ваше настроение.
Козерог
Ожидайте помощи влиятельных лиц, но и сами беритесь за дело. Осторожнее с деньгами.
Водолей
Осторожнее в интимных делах, возможна нежелательная беременность и осложнения со здоровьем.
Рыбы
Делайте сегодня лишь то, что запланировано лично вами. И обязательно сделайте приятный сюрприз родным.
Хорошего вам дня!
Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.
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