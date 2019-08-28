Спорт

Украинский боксер Александр Усик решил порадовать поклонников стихами собственного сочинения. Спортсмен посвятил свой стихотворный дебют пулям и их жертвам.

Пуля летела и умоляла:

Прости, что убила, я выполняла,

Я выполняла задание стрелка…

Мне просто задача. Прости ты меня.

Будь моя воля в выборе тела,

Я бы исчезла или сгорела,

Но не летела бы я в человека —

Образ Создателя, вечность без века.

Я посмотрела в глаза тебе смело,

Увидела мир я и обомлела.

Ты не боялся меня ну ни капли.

Такой должен жить. Мне никак не обнять тебя.

Пуля жалела упавшее тело,

Над ним опустилась и обомлела,

В небо смотрела и плакала очень,

Просила простить за закрытые очи.

Поэтические эксперименты Усика были жестко раскритикованы. Многим не понравился излишний пафос, незатейливые рифмы и полное игнорирование классических принципов написания стихотворения.

Самые остроумные комментаторы тут же сочинили пародию на стихи о пуле.

Впрочем, нашлись и те, кто верит, что стихи Усика в будущем попадут в школьную программу. А пока что их можно зачитывать военнослужащим с позывным «Пуля».

Напомним, ранее Усик продемонстрировал поклонникам оригинальные танцы, а также записал видео со своей тренировки.

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