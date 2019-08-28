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Спорт

"Пуля летела и умоляла": Усик озадачил поклонников антивоенным стихотворением собственного сочинения (видео)

21:14 28 августа 2019 146
усик
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский боксер Александр Усик решил порадовать поклонников стихами собственного сочинения. Спортсмен посвятил свой стихотворный дебют пулям и их жертвам.

Пуля летела и умоляла:
Прости, что убила, я выполняла,
Я выполняла задание стрелка…
Мне просто задача. Прости ты меня.
Будь моя воля в выборе тела,
Я бы исчезла или сгорела,
Но не летела бы я в человека —
Образ Создателя, вечность без века.
Я посмотрела в глаза тебе смело,
Увидела мир я и обомлела.
Ты не боялся меня ну ни капли.
Такой должен жить. Мне никак не обнять тебя.
Пуля жалела упавшее тело,
Над ним опустилась и обомлела,
В небо смотрела и плакала очень,
Просила простить за закрытые очи.

Поэтические эксперименты Усика были жестко раскритикованы. Многим не понравился излишний пафос, незатейливые рифмы и полное игнорирование классических принципов написания стихотворения.

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Самые остроумные комментаторы тут же сочинили пародию на стихи о пуле.

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Впрочем, нашлись и те, кто верит, что стихи Усика в будущем попадут в школьную программу. А пока что их можно зачитывать военнослужащим с позывным «Пуля».

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Напомним, ранее Усик продемонстрировал поклонникам оригинальные танцы, а также записал видео со своей тренировки.

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