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"Пуля летела и умоляла": Усик озадачил поклонников антивоенным стихотворением собственного сочинения (видео)
Украинский боксер Александр Усик решил порадовать поклонников стихами собственного сочинения. Спортсмен посвятил свой стихотворный дебют пулям и их жертвам.
Пуля летела и умоляла:
Прости, что убила, я выполняла,
Я выполняла задание стрелка…
Мне просто задача. Прости ты меня.
Будь моя воля в выборе тела,
Я бы исчезла или сгорела,
Но не летела бы я в человека —
Образ Создателя, вечность без века.
Я посмотрела в глаза тебе смело,
Увидела мир я и обомлела.
Ты не боялся меня ну ни капли.
Такой должен жить. Мне никак не обнять тебя.
Пуля жалела упавшее тело,
Над ним опустилась и обомлела,
В небо смотрела и плакала очень,
Просила простить за закрытые очи.
The world is full of strong and kind people, but they disguise themselves and impersonate others, this is their form of protection. From weak and envious people.#usyk #usyk17#lomus17#boxingtraining #ukraine #usa #uk #loma#akblapin #california # Verse#good#love#lifeisgood
Поэтические эксперименты Усика были жестко раскритикованы. Многим не понравился излишний пафос, незатейливые рифмы и полное игнорирование классических принципов написания стихотворения.
Самые остроумные комментаторы тут же сочинили пародию на стихи о пуле.
Впрочем, нашлись и те, кто верит, что стихи Усика в будущем попадут в школьную программу. А пока что их можно зачитывать военнослужащим с позывным «Пуля».
Напомним, ранее Усик продемонстрировал поклонникам оригинальные танцы, а также записал видео со своей тренировки.
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