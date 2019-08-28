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Зеленский передумал переселять Офис президента в "Украинский дом"
Переезд президентского Офиса в Украинский дом отменяется. Пока что рабочее место главы государства остается в здании на улице Банковой, а в дальнейшем, возможно, команда президента подберет новый объект.
Информацию, что переезда пока не будет, подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Иван Юнаков. «Президент сказал, что не будет пока переезжать в то место», — уточнил Юнаков в комментарии «Обозревателю».
По словам депутата, причиной отказаться от переезда стало расположение «Украинского дома»: тесная Европейская площадь будет стоять в заторах, придется менять схему движения в этом районе и убирать с площади «островки безопасности».
После того, как идея с «Украинским домом» оказалась провальной, обсуждается перенос рабочего места Зеленского и его Офиса в новый правительственный квартал на левом берегу Киева.
Напомним, здание «Украинского дома» на Европейской площади изначально называли крайне неподходящим местом для президентской администрации. Сооружение было спроектировано как музей, много лет функционировало как выставочный центр. Эксперты сомневались, есть ли смысл переоборудовать просторные залы «Украинского дома» в небольшие кабинеты для служащих. Стоимость переноса президентских служб в «Украинский дом» оценили в 300 млн гривен .
Последние опросы показали, что от Зеленского ждут снижения тарифов на услуги ЖКХ, а месторасположение Офиса главы государства респондентов волнует мало.
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