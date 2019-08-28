Украина

Пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе переходят на осенний график работы: что важно знать

Пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе переходят на новый, осенний режим работы. С 1 сентября КПВВ будут работать по сокращенному графику. Пропуск граждан через линию разграничения будет начинаться в 7 часов утра и заканчиваться в 18.30.

На новый режим перейдут следующие дорожные коридоры на линии разграничения:

«Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск» — КПВВ «Золотой»;

«Горловка — Бахмут» — КПВВ «Майорское»;

«Донецк — Курахово» — КПВВ «Марьинка»;

«Донецк — Мариуполь (через Мариуполь)» — КПВВ «Новотроицкое»;

«Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь» — КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик)

«Станица Луганская — Счастье — Новоайдар» — КПВВ «Станица Луганская».

Обстрелянный 28 августа КПВВ «Майорское» уже возобновил работу и будет функционировать по общему графику. Командование ООС зафиксировало, что около полудня 28 августа боевики обстреляли пункт пропуска и дорожный коридор «Горловка — Бахмут». Враг использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Учитывая угрозу для гражданских лиц и сотрудников КПВВ, было решено временно приостановить работу пункта пропуска. Спустя три часа КПВВ снова заработал.

Напомним, пункты пропуска командованию часто приходится закрывать досрочно из-за обнаружения опасных предметов либо после получения сигналов о возможном заминировании КПВВ.

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