Начальники четырех областных управлений Нацполиции лишились своих должностей

Украина

В полиции массово меняют руководство областных главков. Только за 28 августа были уволены начальники четырех управлений — в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.

Для двоих уволенных полицейских уже нашлись новые должности. Валерий Середа из Львова переедет в Киев и станет начальником Департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции.

Бывший начальник Житомирского главка Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат Нацполиции. Судьба еще двоих уволенных сейчас решается.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам заседания МВД 23 августа готовятся «чистки» в руководстве полиции областей. До этого сменилось руководство полиции Киевской области.

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