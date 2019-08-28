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Начальники четырех областных управлений Нацполиции лишились своих должностей
В полиции массово меняют руководство областных главков. Только за 28 августа были уволены начальники четырех управлений — в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.
Для двоих уволенных полицейских уже нашлись новые должности. Валерий Середа из Львова переедет в Киев и станет начальником Департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции.
Бывший начальник Житомирского главка Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат Нацполиции. Судьба еще двоих уволенных сейчас решается.
Напомним, ранее стало известно, что по итогам заседания МВД 23 августа готовятся «чистки» в руководстве полиции областей. До этого сменилось руководство полиции Киевской области.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!