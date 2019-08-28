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Происшествия

В Чернигове бетономешалка с отказавшими тормозами таранила троллейбус: есть пострадавшие (видео)

23:26 28 августа 2019 39
ДТП с бетономешалкой
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 28 августа, в Чернигове столкнулись троллейбус с КрАЗом-бетономешалкой. Об этом пишет местное издание «Город».

Сообщается, что ДТП произошло около 15:30 на перекрестке улиц Репкинской и Старобелоусская.

Троллейбус ехал по улице Репкинской по маршруту «пятерки». По словам водителя троллейбуса, она остановилась на перекрестке на красный свет, и затем продолжила движение, когда загорелся заленый.

В это время со стороны Старобелоусской шел на скорости КрАЗ, у которого, как оказалось впоследствии, отказали тормоза. Тяжелый автомобиль зацепил кабину троллейбуса и всю ее разнес.

По словам пресс-офицера патрульной полиции области Виталия Копыстка, в результате аварии была травмирована женщина — пассажир троллейбуса. Ее забрала карета скорой помощи.

Комментируя ДТП, в Черниговском троллейбусном управлении отметили, что троллейбус, который попал в ДТП, проработал на линии менее месяца.

В результате аварии у него полностью разломан бампер, повреждены лобовое и боковое стекло, а также покрытие по обоим бортам троллейбуса.

Получила повреждение и бетономешалка, при этом у водитель зафиксированы травмы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ДТП с участием бетономешалки в Киеве: возле станции метро «Позняки» у машины отказали тормоза и неуправляемый грузовик вылетел на один из главных проспектов столицы, сметая по пути дорожные ограждения и ломая стойки-опоры.

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