Спорт

Женская сборная Украины проиграли «матч за жизнь» на ЧЕ по волейболу

Сборная Украины по волейболу проиграла и четвертый матч на чемпионате Европы по волейболу, который проходит в четырех странах — Венгрии, Польше, Словакии и Турции.

Наши девушки, выступающие в группе В, матчи которой принимает польский Лодзь, встречались со сборной Словении. Этот поединок расценивался как «игра за жизнь», поскольку лишь его победитель мог рассчитывать в дальнейшем на выход в плей-офф. Напомним, в 1/8 финала из каждой группы выйдут по четыре команды.

Хоть украинки и считались у специалистов фаворитками матча, но поединок сложился вовсе не в их пользу. В каждом из сетов велась борьба за каждое очко, и в итоге противостояние завершилось в пользу словенских волейболисток — 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 21:25, 8:15). Таким образом, неприятная серия поражений на европейских форумов для сборной Украины продолжилась, и теперь насчитывает уже 20 матчей.

Другие поединки в группе В, которые проходили 27−28 августа, принесли такие результаты: Португалия — Бельгия — 1:3, Италия — Словения — 3:0, Бельгия — Польша — 3:2.

Положение команд: 1. Италия — 12 очков (4 матча); 2. Бельгия — 11 (5); 3. Польша — 10 (4); 4. Словения — 6 (5); 5. Украина — 0 (4); 6. Португалия — 0 (4).

Напомним, что заключительный матч на групповом этапе, который станет последним на европейском первенстве, сборная Украины проведет 29 августа, когда встретится с Португалией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины по волейболу навязала борьбу команде Польши, но все же проиграла двукратным чемпионкам Европы.

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