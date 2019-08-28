25.02 / 25.26 27.65 / 28.06
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Женская сборная Украины проиграли «матч за жизнь» на ЧЕ по волейболу

23:45 28 августа 2019 12
Украина Словения чемпионат Европы по волейболу
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Сборная Украины по волейболу проиграла и четвертый матч на чемпионате Европы по волейболу, который проходит в четырех странах — Венгрии, Польше, Словакии и Турции.

Наши девушки, выступающие в группе В, матчи которой принимает польский Лодзь, встречались со сборной Словении. Этот поединок расценивался как «игра за жизнь», поскольку лишь его победитель мог рассчитывать в дальнейшем на выход в плей-офф. Напомним, в 1/8 финала из каждой группы выйдут по четыре команды.

Хоть украинки и считались у специалистов фаворитками матча, но поединок сложился вовсе не в их пользу. В каждом из сетов велась борьба за каждое очко, и в итоге противостояние завершилось в пользу словенских волейболисток — 2:3 (25:22, 21:25, 25:18, 21:25, 8:15). Таким образом, неприятная серия поражений на европейских форумов для сборной Украины продолжилась, и теперь насчитывает уже 20 матчей.

Другие поединки в группе В, которые проходили 27−28 августа, принесли такие результаты: Португалия — Бельгия — 1:3, Италия — Словения — 3:0, Бельгия — Польша — 3:2.

Положение команд: 1. Италия — 12 очков (4 матча); 2. Бельгия — 11 (5); 3. Польша — 10 (4); 4. Словения — 6 (5); 5. Украина — 0 (4); 6. Португалия — 0 (4).

Напомним, что заключительный матч на групповом этапе, который станет последним на европейском первенстве, сборная Украины проведет 29 августа, когда встретится с Португалией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины по волейболу навязала борьбу команде Польши, но все же проиграла двукратным чемпионкам Европы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер