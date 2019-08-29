Каменских рассказала о конкуренции с Поляковой на «Х-факторе»

Шоу-бизнес

Одна из самых востребованных в Украине артисток Настя Каменских, которая недавно вывела Потапа из себя откровенными фото, уже третий год является судьей вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ, а также судьей-победителем прошлого сезона.

Поскольку впервые за все сезоны украинского «Х-фактора» в этом году среди членов жюри будет сразу две девушки (Настя Каменских и Оля Полякова), то впору предположить, что между ними развернется настоящая конкурентная борьба, пишет «Телегид».

Оказывается, такое предположение в корне неверно: мысли дам будут направлены совершенно на другое.

«Я не считаю, что среди членов жюри есть конкуренты, ведь у всех у нас одна цель: найти артистов, которые станут будущим украинской сцены, которые завоюют любовь миллионов украинцев и о которых, возможно, даже услышит весь мир. Поэтому главный фокус — раскрыть весь потенциал своих подопечных», — заявила NK.

При этом, по словам артистки, для нее не так важна категория участников, как люди, у которых есть талант и тот самый Х-фактор.

В этом сезоне она будет искать не просто исполнителя, а настоящего артиста с огромным потенциалом и желанием много и упорно работать и добиваться масштабных целей.

«Я готова поделиться своим опытом, ведь уже прошла огромный творческий путь и на своем примере могу совершенно точно сказать, что любые цели достижимы, если трудиться», — признается Каменских.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фолловеры раскритиковали Настю Каменских за «неправильную» летнюю обувь: им не понравилось, что в жаркой Италии певица ходит в меховых сапогах.

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