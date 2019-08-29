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На улице в Тбилиси неадекватная художница изрезала ножом лицо проходившего мимо ребенка (видео 18+)
Вопиющий случай произошел в Грузии: в центре Тбилиси женщина напала с ножом на трехлетнего мальчика. Единственной «виной» ребенка было то, что, гуляя на улице, он оказался на пути у неадекватки.
Мальчик госпитализирован с глубокими порезами лица: ножевые удары пришлись в область носа и щеки. Состояние юного пациента средней тяжести: мальчика прооперировали, прочистили раны и наложили швы. Врачи надеются, что раны мальчика срастутся без грубых шрамов, чтобы ребенку не пришлось вести к пластическому хирургу.
Женщина, ранившая ребенка, задержана. Она оказалась 51-летней местной жительницей. Официально гражданка не трудоустроена, хотя в определенных кругах известна как художница.
Уличные камеры наблюдения зафиксировали момент нападения. Малыш прогуливается вместе с семьей по улице, навстречу ему идет женщина, достает из сумочки нож и наносит удар.
Отец мальчика рассказал полиции, что гражданка пыталась напасть и на второго ребенка, а потом и на главу семейства. Пользуясь тем, что родителям пострадавших было не до нее, женщина ушла с места происшествия. Задержали ее лишь на утро следующего дня. Теперь гражданке грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Черкасской области двое детей пострадали от неадекватного главы семьи. 10-летнюю девочку ударили ножом, а ее брата сбросили в колодец.
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