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Политика

Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: где смотреть онлайн

7:59 29 августа 2019 84
верховная рада
Инф. «ФАКТОВ»

Новоизбранная Верховная Рада 29 августа соберется на свое первое заседание. Новые депутаты выберут руководство парламента и глав комитетов, примут отставку Кабинета министров Владимира Гройсмана и, вполне возможно, уже сегодня проголосуют за новое правительство.

Торжественное заседание Рады начнется в 10.00. В прямом эфире события в парламенте будут транслироваться на телеканалах «Рада» и «UA:Перший».

«ФАКТЫ» также будут вести текстовую и видеотрансляцию с торжественного заседания парламента. Ключевые события, назначения, результаты голосования и их последствия будут оперативно отслеживаться и сообщаться читателям в материале «Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей».

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