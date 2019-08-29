Политика

Петиция в поддержку Уляны Супрун на пост министра здравоохранения набрала необходимые 25 тыс. голосов. Нужное количество подписей собрали досрочно — за неделю до дедлайна. Теперь президенту Зеленскому предстоит дать ответ на народное требование.

Авторы петиции требовали оставить Уляну Супрун руководителем Минздрава Украины, а также сохранить на ключевых постах ее команду, чтобы не допустить отмены медреформы.

Кампания «Я поддерживаю Супрун» началась летом 2019 года, когда новоизбранный президент критически высказался по поводу руководства Минздрава. «Супрун? Ха-ха-ха. Вы же знаете как ее называют? У меня и у моей семьи другой врач», — заявлял тогда Зеленский.

Петиция в поддержку Супрун активно собирала голоса. В то же время подписанты признавали, что метод прошений скорее всего окажется малоэффективным: на другие петиции по острым кадровым вопросам Зеленский озвучил формальный ответ и дал понять, что требования выполнять не будет. Уже звучали предположения, что в случае с Супрун Зеленский аналогично самоотстранится и переложит всю ответственность на парламент.

В пользу Супрун может сыграть явная нехватка кадров у новой команды на пост руководства Минздрава. От поста министра последовательно отказались врач и советник Зеленского Евгений Комаровский, почетный президент клиники «Борис» Михаил Радуцкий, нынешний глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. Сейчас претендентом на пост министра называют Максима Степанова — бывшего главу Одесской облгосадминистрации.

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