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Новым премьером Украины станет Алексей Гончарук: кто он и что о нем известно
Верховная Рада в четверг собирается голосовать за нового премьер-министра Украины. Вероятно, им станет 35-летний Алексей Гончарук, ранее занимавший пост заместителя руководителя Офиса президента. «ФАКТЫ» собрали главные сведения из биографии будущего премьера.
В августе представители команды Зеленского назвали Гончарука одним из самых вероятных кандидатов на пост премьер-министра. Бизнесмен Игорь Коломойский подтвердил, что «Гончарук — в шорт-листе и один из фаворитов».
Гончарук по образованию юрист, закончил Институт права МАУП, Академию госуправления при президенте, имеет диплом MBA Киево-Могилянской бизнес-школы.
С госслужбой Гончарук соприкасался косвенно — работал управляющим партнером в юридической фирме Constructive Lawyers, но одновременно был советником у министра экологии Игоря Шевченко, первого вице-премьера Степана Кубива.
Политикой Гончарук пробовал заняться в 2014 году, но партия «Сила людей», от которой баллотировался кандидат, не прошла в парламент.
После выборов президента в 2019 году Гончарук познакомился с Андреем Богданом и был назначен в Офис главы государства. Гончарук сопровождал Зеленского в поездках, где обсуждались вопросы юридического регулирования и законотворчества.
Все подробности первого дня работы парламента читайте здесь.
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