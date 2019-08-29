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Политика

Новым премьером Украины станет Алексей Гончарук: кто он и что о нем известно

11:56 29 августа 2019 84
гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада в четверг собирается голосовать за нового премьер-министра Украины. Вероятно, им станет 35-летний Алексей Гончарук, ранее занимавший пост заместителя руководителя Офиса президента. «ФАКТЫ» собрали главные сведения из биографии будущего премьера.

В августе представители команды Зеленского назвали Гончарука одним из самых вероятных кандидатов на пост премьер-министра. Бизнесмен Игорь Коломойский подтвердил, что «Гончарук — в шорт-листе и один из фаворитов».

Гончарук по образованию юрист, закончил Институт права МАУП, Академию госуправления при президенте, имеет диплом MBA Киево-Могилянской бизнес-школы.

С госслужбой Гончарук соприкасался косвенно — работал управляющим партнером в юридической фирме Constructive Lawyers, но одновременно был советником у министра экологии Игоря Шевченко, первого вице-премьера Степана Кубива.

Политикой Гончарук пробовал заняться в 2014 году, но партия «Сила людей», от которой баллотировался кандидат, не прошла в парламент.

После выборов президента в 2019 году Гончарук познакомился с Андреем Богданом и был назначен в Офис главы государства. Гончарук сопровождал Зеленского в поездках, где обсуждались вопросы юридического регулирования и законотворчества.

Все подробности первого дня работы парламента читайте здесь.

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