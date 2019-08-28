- 10:03 Путинские военные избили семью с ребенком на пляже в Крыму
- 10:00 «Наш президент – идиот»: бразильцы массово извиняются перед Брижит Макрон за поступок Болсонару
- 09:59 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 09:58 Как в Киеве на Михайловской площади почтят память героев Иловайска
- 09:43 Успение Пресвятой Богородицы 2019: короткие поздравления, смс и открытки
- 09:36 Жемчуг и кружева: Maruv показала новый эпатажный образ для «Танців з зірками»
- 09:23 Выбросили из машины с перерезанным горлом: в Киеве произошла трагедия с молодым парнем
- 09:14 Полный список депутатов Верховной Рады девятого созыва
- 09:10 Смертельный взрыв в Дрогобыче: появились новые фото и видео с места ЧП и данные о пострадавших
- 09:06 Стив Джобс «жив и скрывается»: в Египте заметили человека поразительного похожего на основателя Apple
- 08:58 Успение Пресвятой Богородицы: главные запреты этого дня
- 08:54 79-летний Виторган снова стал отцом: трогательные фото
Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
В четверг, 29 августа, избранные народные депутаты Украины соберутся на торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва, а уже со вторника, 3 сентября, парламент начнет работу в обычном режиме.
Торжественное заседание, которое начнется в 10:00, согласно регламенту, открывает спикер Рады предыдущего созыва — Андрей Парубий. Также по регламенту право прочитать клятву народного депутата Украины предоставляется самому старейшему нардепу — им является 78-летний Юлий Ифоффе из «Оппозиционной платформы — За життя». Избранные нардепы должны будут поставить свои подписи под текстом клятвы.
Центризбирком уполномочил секретариат ЦИК в этот день выдать избранным парламентариям удостоверения и нагрудные знаки народного депутата Украины.
Планируется, что уже с 13:00 новая Рада приступит к избранию временного руководства парламента, в которое войдут представители всех фракций и глава подготовительной группы «слуга народа» Дмитрий Разумков, которого прочат на пост спикера. Кстати, на пост вице-спикера от большинства предлагают представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.
В повестке дня — формирование фракций и избрание их руководителей, отчет спикера Рады восьмого созыва, избрание членов Счетной комиссии, которая будет следить за голосованием, а затем и избрание руководства Верховной Рады — спикера и вице-спикеров. Кстати, по прежнему не ясно, как будут голосовать в парламенте — накануне в Раду пришли силовики, заблокировавшие проверку работы системы «Рада-3».
Также 29 августа в Раде запланировано заслушивание послания президента Украины Владимира Зеленского и формирование парламентских комитетов. Еще один важный вопрос — отставка правительства, что позволит народным депутатам Украины заняться формированием нового Кабинета министров.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали полный список избранных в Верховную Раду Украины девятого созыва народных депутатов. ,
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...