Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей

Украина

В четверг, 29 августа, избранные народные депутаты Украины соберутся на торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва, а уже со вторника, 3 сентября, парламент начнет работу в обычном режиме.

Торжественное заседание, которое начнется в 10:00, согласно регламенту, открывает спикер Рады предыдущего созыва — Андрей Парубий. Также по регламенту право прочитать клятву народного депутата Украины предоставляется самому старейшему нардепу — им является 78-летний Юлий Ифоффе из «Оппозиционной платформы — За життя». Избранные нардепы должны будут поставить свои подписи под текстом клятвы.

Центризбирком уполномочил секретариат ЦИК в этот день выдать избранным парламентариям удостоверения и нагрудные знаки народного депутата Украины.

Планируется, что уже с 13:00 новая Рада приступит к избранию временного руководства парламента, в которое войдут представители всех фракций и глава подготовительной группы «слуга народа» Дмитрий Разумков, которого прочат на пост спикера. Кстати, на пост вице-спикера от большинства предлагают представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

В повестке дня — формирование фракций и избрание их руководителей, отчет спикера Рады восьмого созыва, избрание членов Счетной комиссии, которая будет следить за голосованием, а затем и избрание руководства Верховной Рады — спикера и вице-спикеров. Кстати, по прежнему не ясно, как будут голосовать в парламенте — накануне в Раду пришли силовики, заблокировавшие проверку работы системы «Рада-3».

Также 29 августа в Раде запланировано заслушивание послания президента Украины Владимира Зеленского и формирование парламентских комитетов. Еще один важный вопрос — отставка правительства, что позволит народным депутатам Украины заняться формированием нового Кабинета министров.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали полный список избранных в Верховную Раду Украины девятого созыва народных депутатов. ,

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