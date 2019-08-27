Стало известно, кого Зеленский предложит на пост премьера

Политика

Новым премьер-министром Украины может стать заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук, которого уже упоминали в числе возможных кандидатов на этот пост.

Как сообщает «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники, его кандидатуру будет предлагать Раде президент Владимир Зеленский.

Кроме того, по данным издания, в среду, 28 августа, Зеленский и руководство ОП будут проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

«Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество», — цитирует «УП» слова одного из источников.

Напомним, Алексей Гончарук — заместитель руководителя Офиса президента. Он имеет юридическое образование, работал управляющим партнером в одной из юрфирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты от партии «Сила людей», которая тогда набрала 0,1% голосов.

Гончарук был внештатным советником скандального министра экологии Игоря Шевченко, работал советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз.

Этот офис занимается упрощением системы государственного регулирования в отношениях государства и бизнеса.

На Банковую Гончарука привел Андрей Богдан, которого с ним познакомил соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет. Сейчас Гончарук сопровождает президента в рабочих поездках и на важных экономических встречах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в новом правительстве свою должность может сохранить министр финансов Оксана Маркарова, а на пост министра здравоохранения предлагают кандидатуру Олега Петренко.

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