Происшествия

В Киеве такси на большой скорости влетело в троллейбус и загорелось (видео)

В четверг, 29 августа, в Киеве водитель такси Uber на полном ходу «догнал» троллейбус, в результате чего Renault загорелся. Ранее на столичном Надднепрянском шоссе автомобиль такси столкнулся с грузовым трактором.

Как сообщает «Киев Оперативный», троллейбус и такси ехали в сторону Троещины. ДТП произошло за Северным мостом.

Свидетели утверждают, что водитель такси ехал на очень большой скорости. Его в тяжелом состоянии увезли медики.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выяснит причины аварии с тяжелыми последствиями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чернигове КрАЗ-бетономешалка, у которого отказали тормоза, врезался в троллейбус. Тяжелая машина разнесла кабину троллейбуса, в больницу попала пассажирка общественного транспорта.

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