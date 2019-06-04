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Людей вырезали из авто: в Киеве такси влетело в трактор (фото, видео)
В Киеве на Надднепрянском шоссе произошло ДТП, в котором автомобиль такси столкнулся с грузовым трактором. В аварии пострадали два человека. Напомним, на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье микроавтобус со школьниками из Полтавы попал в аварию.
Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель такси на полном ходу влетел в грузовик в правом ряду, пытаясь приехать первым к Почтовой площади.
Из покореженной машины пассажира и водителя спасателям пришлось вырезать с помощью спецсредств. После этого их передали медикам.
Причины дорожного происшествия будут выяснять следователи. Фото опубликовали «Вартові Еспресо».
Как сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 4 июня, в Харькове на проспекте Тракторостроителей в ДТП с участием маршрутного такси пострадали 15 человек. Ранее в ДТП под Одессой погибли четыре человека.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...