Происшествия

Людей вырезали из авто: в Киеве такси влетело в трактор (фото, видео)

В Киеве на Надднепрянском шоссе произошло ДТП, в котором автомобиль такси столкнулся с грузовым трактором. В аварии пострадали два человека. Напомним, на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье микроавтобус со школьниками из Полтавы попал в аварию.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель такси на полном ходу влетел в грузовик в правом ряду, пытаясь приехать первым к Почтовой площади.

Из покореженной машины пассажира и водителя спасателям пришлось вырезать с помощью спецсредств. После этого их передали медикам.

Причины дорожного происшествия будут выяснять следователи. Фото опубликовали «Вартові Еспресо».

Как сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 4 июня, в Харькове на проспекте Тракторостроителей в ДТП с участием маршрутного такси пострадали 15 человек. Ранее в ДТП под Одессой погибли четыре человека.

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