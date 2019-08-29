Спорт

Названо имя соперника Усика для дебюта в супертяжелом дивизионе (фото)

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом дивизионе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) узнал имя своего соперника в дебютном поединке в супертяжелом дивизионе.

Как утверждает авторитетный инсайдер авторитетного сайта The Athletic Майк Коппинджер, свой первый бой в новой весовой категории Усик проведет против непобедимого голландца суринамского происхождения Тайрона Спонга (13 побед, 12 из них — нокаутом). Свой последний бой Тайрон провел 21 декабря прошлого года, победив решением судей эквадорца Итало Переа и защитив титулы чемпиона Латинской Америки по версиям WBC и WBO.

Примечательно, что 33-летний Спонг начал профессиональную боксерскую карьеру лишь в 2015-м, а до этого стал одним из сильнейших кикбоксеров мира (добыл 91 победу при всего семи поражениях) и провел два поединка в ММА (оба выиграл).

Спонг выиграл 91 поединок в кикбоксинге и стал легендой этого вида спорта

Поединок, как и планировалось ранее, пройдет 12 октября в Чикаго (США) на Wintrust Arena. Официально о подписании контракта, по данным источника, должны объявить в пятницу, 30 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко не включил Усика в топ-3 лучших боксеров современности независимо от весовой категории.

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