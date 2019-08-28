Без Усика: Ломаченко назвал тройку лучших боксеров мира (фото)

Спорт

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом) считает себя лучшим боксером современности независимо от весовой категории.

«У каждого из чемпионов есть самолюбие. Я считаю, что я — лучший боксер pound-for-pound (независимо от весовой категории. — Авт.). Но американец Теренс Кроуфорд считает таковым себя, а мексиканец Сауль „Канело“ Альварес — себя. Если вы спросите мое мнение, то Кроуфорд в списке топ-3 второй, а Альварес — третий», — приводит слова нашего соотечественника Daily Mail.

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«Одна из моих главных целей в карьере — оставить свое имя в истории бокса. Для этого я и начал свою профессиональную карьеру, а также дрался за чемпионский титул уже во втором бою на профиринге (в бою с мексиканцем Орландо Салидо за титул WBO в полулегком весе судьи раздельным решением присудили поражение нашему соотечественнику, которое на данный момент является единственным для Василия. — Авт.). Мне понадобилось меньше всего поединков, чтобы стать чемпионом мира в трех весовых категориях, поэтому я делаю все, чтобы оставить после себя наследие», — поделился своими мыслями Василий.

Своим мнением о Ломаченко и его предстоящем бою с Кэмпбеллом поделился и бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон. «Люк Кэмпбелл будет сражаться с очень сильным бойцом. Ломаченко не тот, кто убьет тебя в первом раунде. У него есть стиль. Он любит двигаться, танцевать на ринге. Ломаченко в ринге — как артист балета на сцене. Но и Кэмпбелл хорош. У него были сотни противников и несколько сложных боев. Он готов бороться за титулы. С нетерпением жду боя Ломаченко. Я его большой поклонник. Он действительно невероятный боец», — рассказал легендарный американец в комментарии сайту Vringe.com.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ ЛОМАЧЕНКО — КЭМПБЕЛЛ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко не хочет становиться тренером после завершения карьеры.

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