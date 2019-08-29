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В центре Днепра нашли труп женщины без головы (фото)
В центральной части города Днепр на территории заброшенного летнего театра прохожие нашли обезглавленное тело женщины. О страшной находке жители города сообщили в полицию.
Ранее с похожим случаем пришлось столкнуться правоохранителям в Киеве: в Русановском канале было обнаружено расчлененное женское тело.
Как сообщает Информатор, прибывшие на место правоохранители установили, что смерть наступила около двух-трех месяцев назад. По предварительным данным, женщина скончалась по ненасильственным причинам, то есть тело расчленили уже после смерти. Череп был найден неподалеку.
Личность умершей пока не установлена. Не исключено, что женщина была бездомной, и в городе у нее не было родных и близких.
Сколько людей в Украине считаются без вести пропавшими и почему с этой проблемой могут столкнуться даже вполне благополучные семьи, читайте в «ФАКТАХ».
Фото dp.informator.ua
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