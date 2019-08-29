25.06 / 25.34 27.67 / 28.08
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Луценко уходит с должности генпрокурора

11:45 29 августа 2019 98
луценко
Инф. «ФАКТОВ»

Юрий Луценко подписал заявление на имя президента об освобождении от должности генерального прокурора. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Чувствую облегчение, — поделился своими эмоциями генпрокурор. — Извините за пафос, но я сделал все, что мог».

По словам Луценко, ему предстоит отчет перед профильным комитетом Верховной Рады, после чего, скорее всего, отставку удовлетворят. Луценко уверен, что в новой Раде собралось не менее сотни людей, не доверяющих генпрокурору, а потому решение о замене главы ГПУ неизбежно.

Напомним, ранее представители большинства в Раде от партии «Слуга народа» заявили, что в первые дни работы намерены назначить нового генпрокурора и главу СБУ.

Луценко объявил, что уйдет в отставку в первый день работы нового парламента. Решение о смене главы Генпрокуратуры принимается Верховной Радой. Луценко занимал пост генерального прокурора с мая 2016 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер