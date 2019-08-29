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Луценко уходит с должности генпрокурора
Юрий Луценко подписал заявление на имя президента об освобождении от должности генерального прокурора. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Чувствую облегчение, — поделился своими эмоциями генпрокурор. — Извините за пафос, но я сделал все, что мог».
По словам Луценко, ему предстоит отчет перед профильным комитетом Верховной Рады, после чего, скорее всего, отставку удовлетворят. Луценко уверен, что в новой Раде собралось не менее сотни людей, не доверяющих генпрокурору, а потому решение о замене главы ГПУ неизбежно.
Напомним, ранее представители большинства в Раде от партии «Слуга народа» заявили, что в первые дни работы намерены назначить нового генпрокурора и главу СБУ.
Луценко объявил, что уйдет в отставку в первый день работы нового парламента. Решение о смене главы Генпрокуратуры принимается Верховной Радой. Луценко занимал пост генерального прокурора с мая 2016 года.
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