Луценко уходит с должности генпрокурора

Украина

Юрий Луценко подписал заявление на имя президента об освобождении от должности генерального прокурора. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Чувствую облегчение, — поделился своими эмоциями генпрокурор. — Извините за пафос, но я сделал все, что мог».

По словам Луценко, ему предстоит отчет перед профильным комитетом Верховной Рады, после чего, скорее всего, отставку удовлетворят. Луценко уверен, что в новой Раде собралось не менее сотни людей, не доверяющих генпрокурору, а потому решение о замене главы ГПУ неизбежно.

Напомним, ранее представители большинства в Раде от партии «Слуга народа» заявили, что в первые дни работы намерены назначить нового генпрокурора и главу СБУ.

Луценко объявил, что уйдет в отставку в первый день работы нового парламента. Решение о смене главы Генпрокуратуры принимается Верховной Радой. Луценко занимал пост генерального прокурора с мая 2016 года.

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