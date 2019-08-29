Ученые воссоздали по черепу внешность древнейшего предка человека (фото)

Мир

Ученые-антропологи воссоздали по найденному в Эфиопии в 2016 году прекрасно сохранившемуся черепу внешность самца анамского австралопитека, считающегося древнейшим предком человека. Как сообщает Washington Post, он жил на Земле почти четыре миллиона лет назад.

Анамский австралопитек больше напоминает шимпанзе, чем современного Homo sapiens. Он ходил на двух ногах, у него были длинные руки и развитые кисти рук.

В реконструкции принимали участие ученых из США, Германии и Великобритании.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что авторы проекта «Украина. Возвращение своей истории — 2» воссоздали облик киевского князя Ярослава Мудрого.

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