Происшествия

В Днепре снова несчастный случай с лифтом. В отличие от предыдущего инцидента подъемник не оборвался, но трагедия была близко. Двери лифта зажали ногу девочке-подростку, был риск, что кабина начнет двигаться и потянет за собой ребенка.

О случившемся рассказала в соцсетях жительница Днепра Вика Руденко-Туз. Лифт сломался в типовой городской 16-этажке на Запорожском шоссе. Пострадавших девочек было двое: одна осталась в кабине лифта, а приятельница не успела выйти и оказалась зажата дверями.

«Одна орет в лифте, а вторая орет истерическим криком, стоя одной ногой в подьезде, а другой в лифте! И у меня одна только мысль: если лифт поедет вверх, ребенка разорвет у меня на глазах! Вызвала кого только можно, так как крик девочки меня сводил с ума! Спасибо МЧС, „скорой“ и полиции — все оперативно сработали! И ребятам-соседям, которые своими силами и молотком чудом вытащили ногу», — рассказала свидетельница.

После того, как девочку освободили из лифта, ее передали врачам, чтобы оценить повреждения ноги.

Напомним, проблема с лифтовым хозяйством Днепра типична для многих областных центров, где подъемники вовремя не ремонтировались. Так, в Сумах из-за поломки лифта погиб младенец, а в Киеве в оборвавшемся лифте пострадал мужчина.

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