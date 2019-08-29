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Деньги

50 миллионов гривен на запуск новой лавы на госшахте от «Центрэнерго»

12:21 29 августа 2019 36
50 миллионов гривен на запуск новой лавы на госшахте от «Центрэнерго»
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

ПАО «Центрэнерго» выделит 50 миллионов гривен на запуск нового очистного забоя на одной из крупнейших в Украине шахт «Капитальная» в Мирнограде на Донбассе.

«Сегодня шахта уже получила оборудование на 38 млн гривен, планируется еще один транш в размере 12 млн гривен. Средства будут потрачены на запуск второй северной лавы. Руководство „Центрэнерго“ пошло навстречу и перечислило нам средства в качестве предоплаты за добытый уголь. Впервые за всю историю взаимоотношений угольщиков и энергетиков, энергогенерирующая компания взяла на себя по факту обязанности государства и самостоятельно приняла решение о финансировании развития угледобычи, а соответственно, и об усилении собственной сырьевой базы», — сообщил генеральный директор ГП «Мирноградуголь» Александр Зорин.

Зорин также отметил, что запуск новой лавы позволит увеличить добычу угля, суточная норма которого на данный момент — 1600 тонн: «Запуск новой лавы позволит добывать около 3000 тонн в сутки, что сильно поможет поправить наше финансовое положение».

Генеральный директор ГП «Мирноградуголь» подчеркнул, что запуск нового очистного забоя на шахте планируется в конце сентября: «Для шахты это серьезный шаг и возможность начать работать, увеличить количество рабочих мест, повысить объем добычи угля. Предварительно мы планируем, что среднемесячная добыча может вырасти в два раза. Если сейчас в месяц шахта добывает 46−48 тысяч тонн угля, то после запуска нового очистного забоя добыча увеличится до 90 тысяч тонн».

Напомним, ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности прокомментировали ситуацию с задолженностью по зарплате горнякам государственных шахт. Более 500 млн гривен перечислили на погашение задолженности. Из них 250 млн грн бюджетных средств выделило правительство, еще 260 млн грн авансом в экстренном порядке перечислил «Центрэнерго».

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