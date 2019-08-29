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50 миллионов гривен на запуск новой лавы на госшахте от «Центрэнерго»
ПАО «Центрэнерго» выделит 50 миллионов гривен на запуск нового очистного забоя на одной из крупнейших в Украине шахт «Капитальная» в Мирнограде на Донбассе.
«Сегодня шахта уже получила оборудование на 38 млн гривен, планируется еще один транш в размере 12 млн гривен. Средства будут потрачены на запуск второй северной лавы. Руководство „Центрэнерго“ пошло навстречу и перечислило нам средства в качестве предоплаты за добытый уголь. Впервые за всю историю взаимоотношений угольщиков и энергетиков, энергогенерирующая компания взяла на себя по факту обязанности государства и самостоятельно приняла решение о финансировании развития угледобычи, а соответственно, и об усилении собственной сырьевой базы», — сообщил генеральный директор ГП «Мирноградуголь» Александр Зорин.
Зорин также отметил, что запуск новой лавы позволит увеличить добычу угля, суточная норма которого на данный момент — 1600 тонн: «Запуск новой лавы позволит добывать около 3000 тонн в сутки, что сильно поможет поправить наше финансовое положение».
Генеральный директор ГП «Мирноградуголь» подчеркнул, что запуск нового очистного забоя на шахте планируется в конце сентября: «Для шахты это серьезный шаг и возможность начать работать, увеличить количество рабочих мест, повысить объем добычи угля. Предварительно мы планируем, что среднемесячная добыча может вырасти в два раза. Если сейчас в месяц шахта добывает 46−48 тысяч тонн угля, то после запуска нового очистного забоя добыча увеличится до 90 тысяч тонн».
Напомним, ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности прокомментировали ситуацию с задолженностью по зарплате горнякам государственных шахт. Более 500 млн гривен перечислили на погашение задолженности. Из них 250 млн грн бюджетных средств выделило правительство, еще 260 млн грн авансом в экстренном порядке перечислил «Центрэнерго».
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