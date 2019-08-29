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Петр Порошенко: Шуфрич во главе комитета свободы слова — это надругательство над журналистами и свободой слова
Избрание Нестора Шуфрича на должность главы комитета по вопросам свободы слова неуместно по отношению к журналистскому сообществу, журналистике и базовому принципу права на свободу слова, заявил в парламенте пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.
«Присутствие господина Шуфрича во главе комитета свободы слова, думаю, что это надругательство над журналистами, журналистикой и свободой слова. Хочу подчеркнуть, что наша политическая сила и наша команда будет четко требовать, чтобы „Слуга народа“ изменила эту кандидатуру», — подчеркнул Петр Порошенко.
Он добавил, что не дает возможности фракции «ЕС» поддерживать предложенный список председателей комитетов.
«Твердо убежден, что журналистская солидарность приобретает особую актуальность», — также подчеркнул лидер партии.
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