Мать погибшего на Донбассе военного ВСУ подала против России иск на 1,6 млн гривен

Украина

В Одесской области мать военного, погибшего у Саур-Могилы Донецкой области, просит взыскать с Российской Федерации более 1,684 млн гривен морального ущерба. Об этом сообщили в Овидиопольском районном суде Одесской области, в который поступило соответствующее заявление истицы о взыскании ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии России против Украины (в 2018 году подала в суд на РФ вдова погибшего на Донбассе военнослужащего, который подорвался на российском фугасе). В своем иске украинка просит взыскать с государства-агрессора, развязавшего войну в Украине, 60 тысяч евро.

В иске указывается, что 7 августа 2014 года сын заявительницы в составе тактической группировки «Кордон» Государственной пограничной службы Украины в районе кургана Саур-Могила Шахтерского района Донецкой области попал под обстрел вооруженных формирований Российской Федерации. Молодой мужчина погиб, получив несовместимые с жизнью осколочные ранения.

Отмечается, что в период с 13 июня по 7 августа 2014 года сын истицы, проходя военную службу, участвовал в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на территории Донецкой и Луганской областей в составе 5-й мотоманевренной группы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«Истица отмечает, что в результате потери сына, погибшего в результате агрессии Российской Федерации против Украины, она чувствует непрерывные душевную боль и страдания, она потеряла покой, постоянно испытывает незащищенность и разочарование», — сообщили в суде.

Размер морального ущерба в сумме более 1,684 млн грн (60 тыс. евро — по курсу Нацбанка Украины) установлен истицей с учетом характера и объема причиненных нравственных страданий. Определяя размер причиненного вреда, женщина руководствовалась практикой Европейского суда по правам человека по аналогичным вопросам, в частности решениям по делам: «Хачукаевы против России», «Сагаева и другие против России», «Исламова против России», «Султыгов и другие против России».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Европейском суде по правам человека находится уже более сотни индивидуальных исков от граждан относительно событий на Донбассе.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что в начале года переселенцы с Донбасса, из Макеевки, отсудили у России крупную сумму — суд решил взыскать с РФ моральный ущерб в размере 35 тысяч евро каждому члену семьи.

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