- 13:28 В Харьковской области россиянин пытался прорваться через границу в Украину
- 13:24 Пьяный уголовник, угрожая мечом, требовал от врачей измерить ему давление
- 13:21 Новая Верховная Рада проводит первую сессию: онлайн-трансляция заседания
- 13:20 Зеленский решил оставить Авакова, но есть одно "но"
- 13:19 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 13:13 Владиславе Трохимчук, заморившей голодом собственного сына, дали всего 8 лет тюрьмы
- 13:06 В Украине сделали громкое заявление по обмену с Россией и назвали возможную дату
- 13:04 Мать погибшего на Донбассе военного ВСУ подала против России иск на 1,6 млн гривен
- 12:49 Новоиспеченный нардеп Тищенко опозорился в первый рабочий день: в сеть попало видео
- 12:37 Умер известный российский актер
- 12:28 Петр Порошенко: Шуфрич во главе комитета свободы слова — это надругательство над журналистами и свободой слова
- 12:21 50 миллионов гривен на запуск новой лавы на госшахте от «Центрэнерго»
Владиславе Трохимчук, заморившей голодом собственного сына, дали всего 8 лет тюрьмы
Владиславу Трохимчук, которая бросила двоих маленьких детей одних дома без еды на девять дней, приговорили к восьми годам лишения свободы.
Даниил, которому был всего год, умер, а трехлетняя Аня выжила — девочка догадалась пить воду для цветов. Из всей еды у них было несколько печенюшек и кукурузные палочки.
Как передает из зала суда корреспондент «ФАКТОВ», горе-матери осталось провести в местах лишения свободы четыре года.
Эксклюзивный материал об этой трагедии «Она сознательно морила своих маленьких детей голодом! Это было умышленное убийство» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...