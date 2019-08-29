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Украина

Владиславе Трохимчук, заморившей голодом собственного сына, дали всего 8 лет тюрьмы

13:13 29 августа 2019 137
Владислава Трохимчук
Дария ГОРСКАЯ, «ФАКТЫ»

Владиславу Трохимчук, которая бросила двоих маленьких детей одних дома без еды на девять дней, приговорили к восьми годам лишения свободы.

Даниил, которому был всего год, умер, а трехлетняя Аня выжила — девочка догадалась пить воду для цветов. Из всей еды у них было несколько печенюшек и кукурузные палочки.

Как передает из зала суда корреспондент «ФАКТОВ», горе-матери осталось провести в местах лишения свободы четыре года.

Эксклюзивный материал об этой трагедии «Она сознательно морила своих маленьких детей голодом! Это было умышленное убийство» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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