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Зеленский решил оставить Авакова, но есть одно "но"
Действующего министра МВД Арсена Авакова предложили оставить в новом Кабмине как «временного министра». Предложение прозвучало на заседании фракции «Слуга народа» в четверг, 29 августа.
Как сообщает «Левый берег», ссылаясь на источник во фракции, у Авакова будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства.
Аваков является единственным министром, пришедшем после смены власти в Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста. Он возглавлял МВД в первом кабмине Яценюка, втором кабмине Яценюка и кабмине Гройсмана.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что не все депутаты от «Слуги народа» согласны переназначать на пост министра МВД Арсена Авакова.
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