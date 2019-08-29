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Политика

Зеленский решил оставить Авакова, но есть одно "но"

13:20 29 августа 2019 116
Арсен Аваков
Инф. «ФАКТОВ»

Действующего министра МВД Арсена Авакова предложили оставить в новом Кабмине как «временного министра». Предложение прозвучало на заседании фракции «Слуга народа» в четверг, 29 августа.

Как сообщает «Левый берег», ссылаясь на источник во фракции, у Авакова будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства.

Аваков является единственным министром, пришедшем после смены власти в Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста. Он возглавлял МВД в первом кабмине Яценюка, втором кабмине Яценюка и кабмине Гройсмана.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что не все депутаты от «Слуги народа» согласны переназначать на пост министра МВД Арсена Авакова.

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