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Аваков устроил чистки среди руководителей полиции в областях: кого уволили
Руководство МВД заявило об увольнении руководителей Национальной полиции Украины в четырех областях. Ранее следователи ГБР вручили подозрение экс-начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталию Глуховере.
От руководства Национальной полиции ожидают до конца суток пятницы, 23 августа, представлений на увольнение руководителей главных управлений НП в Львовской области — Валерия Середы, Закарпатской — Романа Стефанишина, Запорожской — Сергея Комиссарова и Житомирской области — Вячеслава Печененко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в розыск был объявлен генерал МВД Алексей Крикун, подозреваемый в преступлениях против Майдана.
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