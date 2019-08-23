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Украина

Аваков устроил чистки среди руководителей полиции в областях: кого уволили

15:57 23 августа 2019 258
Руководство МВД
Инф. «ФАКТОВ»

Руководство МВД заявило об увольнении руководителей Национальной полиции Украины в четырех областях. Ранее следователи ГБР вручили подозрение экс-начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталию Глуховере.

От руководства Национальной полиции ожидают до конца суток пятницы, 23 августа, представлений на увольнение руководителей главных управлений НП в Львовской области — Валерия Середы, Закарпатской — Романа Стефанишина, Запорожской — Сергея Комиссарова и Житомирской области — Вячеслава Печененко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в розыск был объявлен генерал МВД Алексей Крикун, подозреваемый в преступлениях против Майдана.

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