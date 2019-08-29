Богатырева вышла из СИЗО за деньги Новинского

Политика

Задержанная в Киеве бывшая депутат и экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из СИЗО. Залог за задержанную внес народный депутат от «Оппоблока» Вадим Новинский, о чем заявил на странице Klymenko Tyme.

Накануне Печерский суд Киева вынес решение об аресте Богатыревой на 60 суток. Одновременно судьи дали возможность подследственной покинуть СИЗО, внеся залог 6 млн гривен.

Напомним, Богатыреву задержали, когда она прилетела в Киев рейсом из Минска. Против экс-чиновницы все еще открыто уголовное производство по статье о присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

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