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"Дело Зайцевой": Дронов уже в колонии

14:54 29 августа 2019 92
дронов
Инф. «ФАКТОВ»

Геннадий Дронов, приговоренный к 10 годам лишения свободы за кровавое ДТП в Харькове, уже этапирован в колонию. Отбывать наказание Дронова отправили в Крюковскую исправительную колонию № 29.

В колонии в Полтавской области преимущественно содержатся осужденные за преступления по неосторожности, например, виновники аварий, в которых погибли люди. Так, в колонии отбывал наказание Андрей Полтавец, осужденный за харьковское ДТП 2008 года с шестью погибшими.

Перевод Дронова из СИЗО в колонию состоялся еще 28 августа. Об этом сообщает KHARKIV Today. Обжаловать приговор по кассации Дронов намерен уже из колонии.

Что касается второй осужденной по тому же делу — Алены Зайцевой, то о ее этапировании решения еще нет. В Харьковском СИЗО ждут документы от уголовно-исполнительной службы.

Напомним, по делу о ДТП в Харькове и Дронов, и Зайцева получили одинаковый срок — 10 лет лишения свободы. Оба осужденных решили обжаловать приговор.

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