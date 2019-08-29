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- 15:29 Звезд российского кино обокрали на съемочной площадке
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Звезд российского кино обокрали на съемочной площадке
Звезды российского кино стали жертвами воров прямо на съемочной площадке. У известного режиссера Федора Бондарчука и актера Евгения Миронова украли дорогие мобильные телефоны, пока они записывали программу «Кино в деталях» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сначала пропажу своего iPhone X заметил Бондарчук. На студию вызвали наряд полиции. Пока они опрашивали очевидцев, выяснилось, что из гримерки также пропал телефон Евгения Миронова. Но актер не стал ждать разбирательства и уехал со студии.
В краже заподозрили неизвестного парня, который каким-то образом прошел на площадку и беспрепятственно провел около часа, а затем спокойно ушел. Вычислить его и установить личность будет крайне сложно. Режиссер в первую очередь попросил воришку удалить с телефона все видеозаписи и рабочие черновики.
Публичные люди часто становятся жертвами воров. Так, у известной телеведущей Леры Кудрявцевой вытащили из сумки кошелек с крупной суммой и банковскими карточками прямо возле Букингемского дворца. А певицу MARUV дважды обокрали в аэропорту в Борисполе.
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