Украли все деньги: известную телеведущую обворовали в Лондоне

Шоу-бизнес

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, впервые после родов показавшая фигуру в купальнике, рассказала о неприятном инциденте в Лондоне, куда она отправилась развеяться на несколько дней с сестрой. Они гуляли по городу, восхищались достопримечательностями и покупали подарки родным. Отдых сестер был испорчен на главной площади Британской столицы. Прямо у Букингемского дворца воры вытащили из сумки Леры кошелек, где были все наличные деньги и банковские карты.

47-летняя Кудрявцева опубликовала в Instagram видео, в котором не подбирая выражений рассказала о потере. Лера была очень расстроена и была вынуждена безрезультатно провести полдня в полиции.

«Хотела сказать, что здесь здорово и прекрасно, но судя по этому месту — Букингемский дворец — сказать так уже не могу. Потому что сегодня утром здесь у меня украли из сумки кошелек, где лежали все карты и все наличные деньги. Теперь этот прекрасный дворец и площадь будут вызывать у меня отрицательные воспоминания. Всякое бывает, конечно. Но неприятно», — возмущалась Лера.

Дома ее ждал любимый муж — 31-летний хоккеист Игорь Макаров и маленькая дочь Маша.



Жертвами воришек на отдыхе становились и украинские звезды. «ФАКТЫ» писали о том, что во время отпуска в Таиланде Злата Огневич лишилась любимых очков. А певицу MARUV недавно обокрали в аэропорту «Борисполь».

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