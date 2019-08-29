- 15:37 Меркель и Путин обсудили Украину и встречу в "нормандском формате"
- 15:37 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 15:36 Разумков избран спикером Верховной Рады
- 15:35 Новому депутату не выдали удостоверение в Раде: названа причина
- 15:32 Выйдет по "закону Савченко": прокуратура оспорит приговор матери, заморившей до смерти сына голодом
- 15:31 В Киеве грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе: эксклюзивные фото с места ЧП
- 15:29 Звезд российского кино обокрали на съемочной площадке
- 15:02 Трагедия в Дрогобыче: траур объявлен во всей Львовской области
- 14:56 Трехлетний ребенок, которого в Черкасской области бросил в колодец родной отец, находится в коме
- 14:54 "Дело Зайцевой": Дронов уже в колонии
- 14:44 Много солнца и чистого неба: синоптик рассказала о погоде в последние дни лета
- 14:28 Коломойский зарабатывает на поставках угля госкомпании, — эксперт
В Киеве грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе: эксклюзивные фото с места ЧП
Днем 29 августа на улице Стеценко в Киеве десятилетний школьник попал под колеса грузовика. Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте дорожно-транспортного происшествия.
По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и вел рядом с собой велосипед. Почему водитель грузовика не заметил ребенка и мог ли избежать наезда, установит следствие.
Мальчик чудом остался жив. По предварительным данным, он получил перелом ноги. Ребенка госпитализировали, диагноз будет уточняться.
Обстоятельства дорожного ЧП с участием ребенка предстоит выяснить.
Практика показывает, что несчастные случаи с детьми учащаются накануне начала нового учебного года. Полиция призывает водителей быть внимательными на дорогах, а родителей — объяснять детям правила дорожного движения.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о трагическом случае в Полтаве с 15-летним школьником. Юного велосипедиста сбил на пешеходном переходе внедорожник. Виновницей ДТП оказалась известная предпринимательница. Подросток получил тяжелейшие травмы и умер после двух месяцев комы. Подробности этой истории читайте здесь.
Фото автора
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...