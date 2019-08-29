Происшествия

В Киеве грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе: эксклюзивные фото с места ЧП

Днем 29 августа на улице Стеценко в Киеве десятилетний школьник попал под колеса грузовика. Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и вел рядом с собой велосипед. Почему водитель грузовика не заметил ребенка и мог ли избежать наезда, установит следствие.





Мальчик чудом остался жив. По предварительным данным, он получил перелом ноги. Ребенка госпитализировали, диагноз будет уточняться.

Обстоятельства дорожного ЧП с участием ребенка предстоит выяснить.

Практика показывает, что несчастные случаи с детьми учащаются накануне начала нового учебного года. Полиция призывает водителей быть внимательными на дорогах, а родителей — объяснять детям правила дорожного движения.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о трагическом случае в Полтаве с 15-летним школьником. Юного велосипедиста сбил на пешеходном переходе внедорожник. Виновницей ДТП оказалась известная предпринимательница. Подросток получил тяжелейшие травмы и умер после двух месяцев комы. Подробности этой истории читайте здесь.

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