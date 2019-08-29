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Разумков избран спикером Верховной Рады
В четверг, 29 августа, народные депутаты Украины, как и прогнозировалось ранее, подавляющим большинством голосов утвердили «слугу народа» Дмитрия Разумкова на посту спикера парламента.
За это решение проголосовали 382 парламентария. А фракция «Европейской солидарность» заявила об уходе в оппозицию.
Приоритетными направлениями работы нового парламента Разумков назвал реформирование Рады; очищение власти от коррупционных практик, чрезмерной бюрократии и зарегулированности; запуск механизмов «стремительного» экономического роста в стране.
«Именно на IX созыв положена историческая миссия — восстановить доверие к государственным институтам Украины, запустить законодательный механизм стремительного экономического роста, очистить власть от коррупционных практик и кумовства, которого, к сожалению, до сих пор много в нашей стране», — сказал Разумков.
Также спикер заявил о необходимости возвращения ответственности за незаконное обогащение для госслужащих, депутатов и чиновников.
По состоянию на 16:15 29 августа ВР проголосовала за избрание первым заместителем главы Верховной Рады представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука («за» — 330 депутатов).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время заседания 29 августа в Верховной Раде выступил Владимир Гройсман, объявивший об отставке возглавляемого им Кабинета министров.
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