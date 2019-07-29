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У Зеленского назвали фамилию будущего спикера Рады
Спикером новоизбранной Верховной Рады будет лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Вице-спикером же планируют назначить представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука. Об этом заявил будущий народный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия.
«Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале за него будет минимум 250 рук „за“», — заявил Арахамия, сообщает OBOZREVATEL.
По его словам, Стефанчук, скорей всего, займет место вице-спикера парламента, а не главы фракции, о чем сообщали СМИ ранее.
«Скорее всего, будет в должности вице-спикера, он близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа», — уверен Арахамия.
Он также добавил, что сейчас на должность главы фракции «Слуга народа» в парламенте есть две кандидатуры: он и глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.
Как писали «ФАКТЫ», первое заседание новоизбранной Рады может состояться в День независимости Украины.
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