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Кабмин отправили в отставку
На заседании Верховной Рады, как-то предусматривала повестка дня, выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который, поблагодарив чиновников за работу, объявил об отставке правительства.
До формирования состава нового правительства Кабмин Гройсмана продолжит работу в качестве исполняющих обязанности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новым премьер-министром может стать 35-летний Алексей Гончарук, ранее занимавший пост заместителя руководителя Офиса президента.
Онлайн-трансляцию заседания Рады 29 августа смотрите на сайте «ФАКТОВ»: «Новая Верховная Рада проводит первую сессию: онлайн-трансляция заседания».
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