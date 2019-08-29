Кабмин отправили в отставку

Украина

На заседании Верховной Рады, как-то предусматривала повестка дня, выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который, поблагодарив чиновников за работу, объявил об отставке правительства.

До формирования состава нового правительства Кабмин Гройсмана продолжит работу в качестве исполняющих обязанности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новым премьер-министром может стать 35-летний Алексей Гончарук, ранее занимавший пост заместителя руководителя Офиса президента.

Онлайн-трансляцию заседания Рады 29 августа смотрите на сайте «ФАКТОВ»: «Новая Верховная Рада проводит первую сессию: онлайн-трансляция заседания».

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