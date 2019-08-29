25.06 / 25.30 27.66 / 28.07
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре дерзкие воры обчистили банкомат "ПриватБанка": детали происшествия

17:26 29 августа 2019 59
банкомат
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь с 28 на 29 августа двое неизвестных в Днепре разбили витрину магазина «М'ясо сільське», разбили банкомат «ПриватБанка и унесли оттуда деньги. Неделю назад в Запорожье неизвестные взорвали несколько банкоматов.

Инцидент в Днепре произошел около трех часов ночи. Очевидцы с соседнего двора видели, как двое парней в черной одежде, выбежали из здания, в котором находится магазин. В их руках были неизвестные предметы, рассмотреть их детально не удалось. Они скрылись в темноте, как только покинули двор. На месте работала следственно-оперативная группа и патрульные.

Как сообщает «Информатор», в службе безопасности «ПриватБанка» подтвердили, что в ночь с 28 на 29 августа неизвестные злоумышленники взорвали один из банкоматов, который стоял в магазине «М'ясо сільське» на улице Маршала Малиновского.

Служба безопасности банка в сотрудничестве с полицией уже выясняет все обстоятельства происшествия. Сумма нанесенного ущерба сейчас устанавливается.

«ПриватБанк» объявил о вознаграждении в сумме 50 тысяч гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Ранее «ФАКТЫ сообщали о нескольких взрывах банкоматов „Приватбанка“. Один из них произошел в Днепропетровской области, тогда неизвестные взорвали банкомат"ПриватБанка», установленный на фасаде круглосуточного магазина «Світанок». Также злоумышленники взорвали банкомат в самом Днепре. От взрыва пострадало одноэтажное здание, где был установлен банкомат и располагалась парикмахерская с магазином.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер