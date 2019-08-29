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В Днепре дерзкие воры обчистили банкомат "ПриватБанка": детали происшествия
В ночь с 28 на 29 августа двое неизвестных в Днепре разбили витрину магазина «М'ясо сільське», разбили банкомат «ПриватБанка и унесли оттуда деньги. Неделю назад в Запорожье неизвестные взорвали несколько банкоматов.
Инцидент в Днепре произошел около трех часов ночи. Очевидцы с соседнего двора видели, как двое парней в черной одежде, выбежали из здания, в котором находится магазин. В их руках были неизвестные предметы, рассмотреть их детально не удалось. Они скрылись в темноте, как только покинули двор. На месте работала следственно-оперативная группа и патрульные.
Как сообщает «Информатор», в службе безопасности «ПриватБанка» подтвердили, что в ночь с 28 на 29 августа неизвестные злоумышленники взорвали один из банкоматов, который стоял в магазине «М'ясо сільське» на улице Маршала Малиновского.
Служба безопасности банка в сотрудничестве с полицией уже выясняет все обстоятельства происшествия. Сумма нанесенного ущерба сейчас устанавливается.
«ПриватБанк» объявил о вознаграждении в сумме 50 тысяч гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.
Ранее «ФАКТЫ сообщали о нескольких взрывах банкоматов „Приватбанка“. Один из них произошел в Днепропетровской области, тогда неизвестные взорвали банкомат"ПриватБанка», установленный на фасаде круглосуточного магазина «Світанок». Также злоумышленники взорвали банкомат в самом Днепре. От взрыва пострадало одноэтажное здание, где был установлен банкомат и располагалась парикмахерская с магазином.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!