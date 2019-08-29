Муж Катерины Кухар стал народным артистом Украины

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Муж известной балерины Екатерины Кухар, которая является судьей проекта «Танці з зірками», премьер Национальной оперы Александр Стоянов удостоен почетного звания — народный артист Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины. Об том Александр сообщил на своей странице в Instagram.

«Самое важное для артиста — это когда зритель выходит из зала с переполненными чувствами, когда зритель переживает или радуется вместе с ним, когда полные залы и чувствуешь востребованность. Мы с женой объездили с выступлениями практически весь мир. Видели много интересных постановок и артистов, мировых премьер и восходящих звёзд. И практически всегда появлялось желание показать это в Украине. Последние несколько лет стараюсь работать в этом направлении, и вы знаете, мне нравится это дело. Новые мировые премьеры у нас в театре, одни из лучших балерин и артистов балета из лучших театров приезжают танцевать к нам… И я счастлив и благодарен, что наше государство замечает и поддерживает стремление в развитии культуры. Ведь звание Народного артиста, не скрою, стимулирует на большие свершения», — написал Стоянов.

Он также поиронизировал, что народным артистам положено место на Байковом кладбище.

«И нас с женой могут „поселить“ вместе, но, правда, говорят, что там давно уже нет свободных мест», — добавил Стоянов.

Напомним, Александр Стоянов является артистом балета Национальной оперы Украины, гастролирует по всему миру. Также он — приглашенный художественный руководитель харьковского театра «Схід Опера».

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