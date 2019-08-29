- 18:10 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов: известны возможные соперники «Шахтера»
- 18:09 Покажите тем, кто хочет мириться с Россией: в сети показали фото кладбища бойцов, погибших под Иловайском
- 17:58 У Лаврова признали, что Крым — это Украина
- 17:54 Сломал челюсть одноклубнику: «Карпаты» выгнали экс-футболиста «Ромы»
- 17:53 Муж Катерины Кухар стал народным артистом Украины
- 17:43 Новым премьером Украины стал Алексей Гончарук: кто он и что о нем известно
- 17:33 Россия начала строительство военной базы возле границы с Украиной: что об этом известно
- 17:32 Мать заморила голодом годовалого сына: услышав приговор в суде, она смеялась и хлопала в ладоши
- 17:30 Где смотреть онлайн «Заря» — «Эспаньол»: расписание трансляций поединка Лиги Европы
- 17:26 В Днепре дерзкие воры обчистили банкомат "ПриватБанка": детали происшествия
- 17:19 Зеленский вслед за Коломойским намекнул на скорый роспуск Рады
- 17:06 Узника Кремля Сущенко доставили в СИЗО "Лефортово", — СМИ
Муж Катерины Кухар стал народным артистом Украины
Муж известной балерины Екатерины Кухар, которая является судьей проекта «Танці з зірками», премьер Национальной оперы Александр Стоянов удостоен почетного звания — народный артист Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины. Об том Александр сообщил на своей странице в Instagram.
«Самое важное для артиста — это когда зритель выходит из зала с переполненными чувствами, когда зритель переживает или радуется вместе с ним, когда полные залы и чувствуешь востребованность. Мы с женой объездили с выступлениями практически весь мир. Видели много интересных постановок и артистов, мировых премьер и восходящих звёзд. И практически всегда появлялось желание показать это в Украине. Последние несколько лет стараюсь работать в этом направлении, и вы знаете, мне нравится это дело. Новые мировые премьеры у нас в театре, одни из лучших балерин и артистов балета из лучших театров приезжают танцевать к нам… И я счастлив и благодарен, что наше государство замечает и поддерживает стремление в развитии культуры. Ведь звание Народного артиста, не скрою, стимулирует на большие свершения», — написал Стоянов.
Он также поиронизировал, что народным артистам положено место на Байковом кладбище.
«И нас с женой могут „поселить“ вместе, но, правда, говорят, что там давно уже нет свободных мест», — добавил Стоянов.
Напомним, Александр Стоянов является артистом балета Национальной оперы Украины, гастролирует по всему миру. Также он — приглашенный художественный руководитель харьковского театра «Схід Опера».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.