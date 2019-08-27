Грани стерты: судья "Танців з зірками" резко высказалась о проекте

Шоу-бизнес

После первого эфира популярного развлекательного шоу «Танці з зірками», стартовавшего 25 августа, судья проекта Екатерина Кухар поделилась своими впечатлениями. Известная балерина призналась, что у нее остались двоякие впечатления от выступлений звездных пар.

«Вчерашний эфир оставил привкус горечи и сладости одновременно. Нас ждёт самый яркий и сексуальный сезон шоу „Танцы со звёздами“! Но знаете, существует тонкая грань, которая порождает самые яркие фантазии. По моим ощущениям, изысканная сексуальность — это понимание границ между соблазнительным и вульгарным. Я жажду ярких, интеллигентных провокаций! А как вы считаете, в каком номере были стёрты границы?», — спрашивает Кухар у подписчиков в Instagram.

Они сошлись во мнении, что такие эмоции у Кахар вызвало провокационное выступление эпатажной певицы Maruv, которая вышла на паркет в черном латексном костюме, поверх которого надела белые трусы. Певица с партнером танцевала на огромных каблуках. Звезда показала на танцполе сексуальный номер, а в финале подарила смущенным судьям кружевные трусики.

Ранее «ФАКТЫ» писали о неожиданном финале первого эфира третьего сезона «Танців з зірками».

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