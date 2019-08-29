Беременная Лилия Подкопаева в купальнике показала округлившийся животик (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая спортсменка, чемпионка мира по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая вскоре снова станет мамой, умилила сеть трогательным фото. Она опубликовала в Instagram снимок, на котором в черном купальнике лежит на полу, показав внушительный животик. Также 40-летняя Лилия поделилась своими эмоциями в ожидании появления на свет ребенка.

«Приглашая еще одну душу войти в нашу жизнь, мы принимаем на себя священное обязательство любить и лелеять тот божественный импульс, который создал человечество», — написала под фото Лилия.

Подписчиков тронули такие глубокие мысли звездной мамочки. «Какие красивые слова Лилечка, ты прекрасна», «красивая и нежная», «очень чувственно», — пишут они в комментариях под фото.

Напомним, Лилия Подкопаева беременна во второй раз. Она воспитывает приемного сына Вадима и дочь Каролину, которую родила в браке с первым мужем Тимофеем Нагорным. Старшие дети пока без восторга ждут появления на свет братика или сестрички.

Сейчас Лилия счастлива в новых отношениях с бизнесменом из Киева Игорем Дубинским, который живет в США.

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