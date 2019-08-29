Вечером 30 августа у мусульман наступает новый, 1441 год

Украина

С заходом солнца 30 августа у мусульман начинается месяц Мухаррам, в первый день которого наступит новый, 1441 год по Хиджре.

Отсчет времени по мусульманскому календарю ведется от даты одного из поворотных событий за всю историю ислама — переселения (по-арабски — «хиджры») пророка Мухаммада вместе с единомышленниками из Мекки, где в то время мусульмане были притесняемым меньшинством, в Ястриб (позже этот город стал называться Медина — город Пророка). Во исполнение повеления Всевышнего переселение это было совершено в 622 году по григорианскому календарю (через 13 лет после того, как пророку было ниспослано первое Откровение) для основания независимого исламского государства.

Ввел в действие календарь по Хиджре один из сподвижников Мухаммада — халиф Омар. И произошло это спустя 17 лет после переселения.

В основе мусульманского календаря лежат 12 месяцев лунного года, содержащего 354 дня, а в високосный год — 355 дней (напомним, началом суток считается не полночь, а время сразу после захода солнца). Месяц в лунном календаре — это период между двумя новолуниями. И именно по новолуниям (при помощи непосредственного наблюдения за Луной) определяются даты мусульманских праздников и памятных дат на каждый год. Ежегодно лунный календарь «опережает» солнечный приблизительно на 11−12 дней. Поэтому дата наступления нового года все время меняется. Например, в 2018-м мусульмане начали встречать новый, 1440 год 10 сентября.

Начинается же мусульманский лунный год с первого дня священного месяца Мухаррам. В большинстве мусульманских стран новый год не является праздником в нашем понимании, никакого особого значения этому событию не придается и никакие торжества по этому поводу не проводятся. Даже в тех странах, где первый день нового года является официальным выходным, как, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, отмечается он отнюдь не богатым застольем и гуляньями с фейерверками и салютами.

В этот день во всех мечетях читается проповедь о Хиджре. Во многих странах по традиции до захода солнца мусульмане постятся, а за достаточно скромным ужином читают Коран и просят Аллаха о мире и благополучии в своих домах.

Зато очень много для исповедующих ислам значит Мухаррам. Это один из четырех месяцев (Раджаб, Зуль-Каада, Зуль-Хиджа, Мухаррам), в течение которых Аллахом запрещены войны, кровная месть, конфликты и распри. Это период покаяния и богослужения. После Рамадана это лучший месяц для соблюдения поста: тому, кто постится один день в Мухаррам, воздастся как за 30 постов. К тому же в этот период принято делать как можно больше для поддержки неимущих единоверцев, жертвовать на благоустройство мечетей и вообще совершать как можно больше хороших поступков.

А первые десять дней месяца Мухаррам считаются особенно благословенными для начала очень важных в жизни всякого человека дел. Поэтому именно этот период мусульмане часто выбирают, например, для создания семьи, строительства или покупки жилья или для других событий, меняющих их жизнь к лучшему.

Если же посвятить этот месяц молитве, поклонению Аллаху и благодеяниям, можно надеяться, что благословение за это распространится и на остальные месяцы — каким будет для человека первый месяц года, таким будет для него и весь год.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об истории и традициях самого главного мусульманского праздника Курбан-байрам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter