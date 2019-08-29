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Спорт

19-летняя Ястремская вышла в третий круг US Open на Свитолину

19:23 29 августа 2019 36
Ястремская Петерсон US Open второй круг 6:4 6:1
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 32-ю строчку в мировом женском рейтинге, преодолела второй круг Открытого чемпионата США (US Open) — заключительного в нынешнем сезоне турнира серии «Большого шлема» с общим призовым фондом более 57 млн долларов.

Поединок против шведки Ребекки Петерсон (71-я), от встречи с которой в марте 2018-го у украинки остались не самые приятные воспоминания (встреча завершилась поражением в двух партиях в финале турнира во французском Кань-сюр-Мер. — Авт.) должен был состояться в среду, 28 августа, но был перенесен в связи с дождем.

На этот раз Даяна не оставила сопернице шансов, выиграв пять геймов на подачах шведки, и в итоге одержала уверенную победу в двух сетах — 6:4, 6:1.

Победа позволила Ястремской не только значительно превзойти свой прошлогодний результат на турнире, когда Даяна вылетела уже после первого круга, но и гарантировать себе 163 тысячи долларов призовых. В третьем круге ее ожидает первый в карьере матч против лучшей теннисистки Украины — своей землячки Элины Свитолиной, которая накануне обыграла титулованную американку Винус Уильямс — 6:4, 6:4.

К слову, Элина после выхода в третий круг высказалась о возможной встрече с Ястремской. «Мы никогда вместе не играли, никогда не тренировались друг с другом, порой мы общаемся. Думаю, что матч получился бы интересным, и в любом случае одна из украинских теннисисток прошла бы в четвертый круг, это тоже хорошо. Она совершенствуется, это хорошие новости для нее, она обыгрывает хороших соперниц, показывает мощный теннис. Мне важно показать свой лучший теннис, тогда у меня будет хорошая возможность здорово отыграть этот матч», — приводит слова 24-летней одесситки сайт «Большой теннис Украины».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юная Ястремская стартовала на US Open с победы над опытной румынкой.

Фото Jimmie 48

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