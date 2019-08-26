Спорт

Юная Ястремская стартовала на US Open с победы над опытной румынкой (видео)

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 32-ю строчку в мировом женском рейтинге, успешно стартовала на Открытом чемпионате США (US Open), одном из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом более 57 млн долларов.

В прошлом году наша соотечественница не смогла преодолеть первый круг на своем дебютном турнире в Нью-Йорке, и на этот раз была серьезно настроена улучшить свой результат.

На US Open-2019 юная киевлянка встречалась с опытной 31-летней румынкой Моникой Никулеску (105-я), с которой ранее не пересекалась на официальных турнирах. Первый сет остался за нашей соотечественницей, но вторую партию легко взяла соперница. В решающем сете два гейма, взятые Даяной на подачах румынки, принесли украинке победу в матче — 6:4, 1:6, 6:2.

За выход во второй раунд Ястремская заработала 100 тысяч долларов призовых. Ее следующей соперницей станет шведка Ребекка Петерсон (71-я), которая обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико (59-я) — 6:3, 6:3.

Отметим, что в первом круге также сыграют еще три украинки. Элина Свитолина встретится с 17-летней американкой Уитни Осуигве (107-я), Леся Цуренко (40-я) стартует поединком с бельгийкой Кирстен Флипкенс (110-я), а Катерину Козлову (76-я) ожидает встреча с американкой Тейлор Таунсенд (116-я), успешно преодолевшей квалификацию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина встретила легенду бокса в Нью-Йорке.

Фото Jimmie 48

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