25.00 / 25.20 27.63 / 27.95
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Юная Ястремская стартовала на US Open с победы над опытной румынкой (видео)

22:17 26 августа 2019 74
Ястремская стартовала с победы на US Open
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 32-ю строчку в мировом женском рейтинге, успешно стартовала на Открытом чемпионате США (US Open), одном из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом более 57 млн долларов.

В прошлом году наша соотечественница не смогла преодолеть первый круг на своем дебютном турнире в Нью-Йорке, и на этот раз была серьезно настроена улучшить свой результат.

На US Open-2019 юная киевлянка встречалась с опытной 31-летней румынкой Моникой Никулеску (105-я), с которой ранее не пересекалась на официальных турнирах. Первый сет остался за нашей соотечественницей, но вторую партию легко взяла соперница. В решающем сете два гейма, взятые Даяной на подачах румынки, принесли украинке победу в матче — 6:4, 1:6, 6:2.

За выход во второй раунд Ястремская заработала 100 тысяч долларов призовых. Ее следующей соперницей станет шведка Ребекка Петерсон (71-я), которая обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико (59-я) — 6:3, 6:3.

Отметим, что в первом круге также сыграют еще три украинки. Элина Свитолина встретится с 17-летней американкой Уитни Осуигве (107-я), Леся Цуренко (40-я) стартует поединком с бельгийкой Кирстен Флипкенс (110-я), а Катерину Козлову (76-я) ожидает встреча с американкой Тейлор Таунсенд (116-я), успешно преодолевшей квалификацию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина встретила легенду бокса в Нью-Йорке.

Фото Jimmie 48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер