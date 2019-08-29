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Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака
Пятница, 30 августа, — тяжелый день для выяснения отношений, свадеб, знакомств с родителями любимого человека. Но есть и много приятных сюрпризов.
«Факты» предлагают гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака.
Овен
Звезды советуют не тратить свое время на общение в социальных сетях, а заняться реальными делами.
Удачными будут покупки для дома.
Телец
Этот день будто создан для веселья, пользуйтесь этим. Устройте вечеринку или сами отправляйтесь в гости.
Близнецы
Вас ждет удачный день, если не будете грустить и страдать. Пригласите коллег посидеть в кафе после работы, это вам потом зачтется.
Рак
Не рискуйте с финансами и будьте осторожнее, когда разговариваете с коллегами. Ваши слова могут использовать вам во вред.
Лев
Вам удастся улучшить ситуацию в сфере финансов, но вот на личном фронте ситуация не очень хорошая.
Дева
Сами планируйте свои дела и не отвлекайтесь на решение чужих проблем.
Вечером ждет приятная встреча.
Весы
Звезды советуют купить небольшой подарок и вручить вечером вашей второй половинке.
Одинокие Весы могут встретить человека, который подарит много незабываемых эмоций.
Скорпион
Вы сможете улучшить отношения с окружающими.
Также хороший день, чтобы начать искать новую работу.
Стрелец
Если вы хорошо поработаете, то после обеда вас ожидает сюрприз от друзей.
Не отказывайтесь от похода в кино, в театр, на выставку.
Козерог
Если не спрятаться от Купидона, то можно завести служебный роман. Звезды советуют вам бежать домой после работы, пока не наломали дров.
Водолей
Вам удастся реализовать свои давние задумки и решить проблемы, только не слушайте скептиков.
Рыбы
У вас день, когда стоит делать подарки. Поэтому отправляйтесь по магазинам и выбирайте.
Хорошего вам дня!
Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.