Луганская «Заря» не проиграла «Эспаньолу», но все равно вылетела из Лиги Европы: видео голов

Спорт

В четверг, 29 августа, в Запорожье на «Славутич-Арене» прошел ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором луганская «Заря» принимала испанский «Эспаньол».

Лига Европы, раунд плей-офф, ответный матч

«Заря» (Луганск, Украина) — «Эспаньол» (Испания) — 1:1 (первый матч — 1:3)

«Заря»: Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Леднев (Юрченко, 68), Громов (Русин, 58), Хомченовский, Будковский (Кабаев, 81).

«Эспаньол»: Д. Лопес, Х. Лопес, Мармоль, Вилья, Вила, Гранеро, Рока, Дардер (Санчес, 66), Мелендо, Феррейра (Ву, 73), Варгас (Кампусано, 77).

Голы: Леднев (54), Русин (78) — Феррейра (34), Варгас (62).

После выездного поражения в пригороде Барселоны неделю назад по главному тренеру и футболистам «Зари» было видно, что заранее рук опускать они не собираются. Наставник луганчан Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции говорил о том, что футболисты хотят прыгнуть выше головы и порадовать своей игрой и, главное, результатом, болельщиков, которые придут вечером в четверг на трибуны «Славутич-Арены».

И, стоит отдать должное игрокам «Зари», они продемонстрировали, что слова главного тренера не расходятся с делом. Луганчане чувствовали себя настоящими хозяевами на поле. Подопечные Виктора Скрипника активно бежали вперед в надежде забить быстрый мяч, который значительно облегчил бы им задачу, и моменты для взятия ворот были. Уже в дебюте встречи Кочергин и Громов заставили изрядно попотеть опытнейшего Диего Лопес, в 2014-м выигрывавшего Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала». Немного позже Леднев первым успел сыграть на добивании и пробивал из пределов штрафной площадки, но мяч, к сожалению, просвистел рядом со стойкой, а затем Будковский замыкал головой навес со штрафного, но и на этот раз голкипер встал на пути мяча.

А вот «Эспаньол», сдержав натиск хозяев, забил едва ли не с первого своего голевого шанса. После навеса с углового Факундо Феррейра выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в сетку ворот, отпраздновав гол скрещенными руками — видимо, таким образом отдавая дань уважения донецкому «Шахтеру», за который выступал в период 2013—2018 гг. и вместе с которым стал по три раза чемпионом Украины, а также обладателем Кубка и Суперкубка нашей страны.

Забив мяч, Факундо Феррейра передал привет донецкому "Шахтеру", за который выступал в 2013--2018 гг.

После перерыва «Заре» таки удалось забить мяч, и вышел он, стоит сказать, на загляденье. Леднев перехватил мяч в центре поля, пробросил мимо защитника, добежал до штрафной и мощным ударом метров с 15-ти вогнал мяч в угол ворот.

До конца основного времени оставалось более получаса игры, и у болельщиков «Зари» появился лучик надежды на положительный исход двухматчевого противостояния. Впрочем, тлел он недолго — до того момента, когда Рока блестящим пасом вразрез вывел один на один с вратарем Варгаса, и тот уверенно переиграл Шевченко в ближнем бою.

Стоит отдать должное луганчанам, которые даже в такой безнадежной ситуации продолжали искать счастья у ворот соперника и таки смогли сравнять счет. Партнеры вывели Русина к воротам, арендованный у киевского «Динамо» нападающий обыграл в штрафной площадке защитника и технично пробил в дальний угол. Но, к сожалению, для успеха по итогам двухматчевого противостояния необходимо было забивать значительно больше…

Таким образом, «Заря» прекратила свое выступление в Лиге Европы, где Украина осталась с двумя представителями — «Динамо» и «Александрией».

Остальные завершившиеся поединки раунда плей-офф Лиги Европы принесли такие результаты:

«Карабах» (Азербайджан) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 2:1 (2:3)

«Рига» (Латвия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:0 (1:3)

БАТЭ (Беларусь) — «Астана» (Казахстан) — 2:0 (0:3)

ПАОК (Греция) — «Слован» (Словакия) — 3:2 (0:1)

АИК (Швеция) — «Селтик» (Шотландия) — 1:4 (0:2)

«Бней Иегуда» (Израиль) — «Мальме» (Швеция) — 0:1 (0:3)

«Аполлон» (Кипр) — ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — 0:4 (0:3)

«Мольде» (Норвегия) — «Партизан» (Сербия) — 1:1 (1:2)

«Спартак» (Россия) — «Брага» (Португалия) — 1:2 (0:1)

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 0:3 (0:3)

«Трабзонспор» (Турция) — АЕК (Греция) — 0:2 (3:1)

В пятницу, 30 августа, в Монако «Динамо» и «Александрия» узнают своих соперников по групповому этапу второго по значимости клубного турнира Старого Света.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию процедуры жеребьевки Лиги Европы. Начало — в 14:00.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» получил в соперники по группе Лиги чемпионов «Манчестер Сити», загребское «Динамо» и «Аталанту».

Фото ФК «Заря»

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