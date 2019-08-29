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Отправили на передовую в качестве наказания: вскрылись детали уничтожения группы диверсантов на Донбассе
«Держали там насильно. На передовую отправляли в качестве наказания. Командование батальона — исключительно российские военные, в большинстве подразделений — некомплект: служит не более трети от личного состава», — рассказал боевик, которого 29 августа взяли в плен бойцы батальона «Азов».
Мужчина рассказал, что служит во втором взводе 2-й роты 1-го батальона третьей бригады террористической «ДНР».
«Пленный признался, что их группа вышла в серую зону с целью совершить диверсию, сорвав перемирие и обвинив в этом украинскую сторону. Сам он является уроженцем оккупированной Горловки. И большинство личного состава их бригады, по его словам, тоже — горловчане. Пленный клянется, что не раз пытался покинуть место службы, однако его якобы удерживали там насильно, — рассказала пресс-секретарь полка «Азов» Марианна Хомерики.
Она также констатировала, что в боевых подразделениях «псевдореспублик» наблюдается постоянный «некомплект» — в большинстве подразделений служит не более трети части от личного состава. Свои казармы для боевики размещают под прикрытием мирного населения — в жилом секторе захваченных населенных пунктов.
Боевая техника, в том числе танки, которые должны находиться в зоне отвода, согласно Минских договоренностей, размещенные на территории гражданских объектов.
По информации наемника, российский куратор его бригады проживает в здании бывшего УБОП (находится в центральной части Горловки, в плотной жилой застройке).
Присутствие на оккупированных территориях российских солдат подтверждается изъятым у пленного оружием и другими личными вещами.
В беседе с «ФАКТАМИ» пресс-секретарь полка подчеркнула, что раненому боевику была оказана медицинская помощь и он был своевременно доставлен в больницу.
Информацию с сайтов оккупантов о том, что якобы у одного из убитых в прямом боестолкновении террористов было отрезано ухо, пресс-секретарь назвала чудовищным фейком российской пропаганды, напомнив, что к мертвым боевикам наши воины не приближаются прежде всего с целью безопасности: диверсанты при отступлении вполне могут успеть заминировать тела своих погибших.
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