Готовы дать отпор врагу: появилось мощное видео ночных стрельб ВСУ на Донбассе

Украина

На одном из военных полигонов Донецкой области прошли тактические учения с боевой стрельбой подразделений морской пехоты. Видео стрельб в условиях темноты опубликовано на странице штаба ООС в Facebook.

По легенде учений противник пытается занять побережье и создать плацдарм для сосредоточения и дальнейшего продвижения своих сил в глубь нашей территории. Все это происходит в темное время суток.

Авиационная разведка вовремя обнаружила намерения врага. Командиром было принято решение об организации противодесантной обороны участка морского побережья, используя поддержку авиации, танковой роты, подразделений артиллерии и ПВО.

«После нанесения огневого поражения противника и доклады командира передового отряда о том, что враг и дальше будет пытаться атаковать, нарастив силы, было принято решение вовлечь его в огневой мешок. С этой целью наши силы переместились на промежуточный рубеж для организации контратаки», — говорится в сообщении штаба.

После того, как основные силы противника оказались в ловушке, ему было нанесено комплексное огневое поражение всеми силами и средствами группировки. А чтобы предотвратить отступление артиллерия применила заградительный огонь.

Два подразделения морской пехоты, танковые взводы и зенитный самоходно-артиллерийский взвод осуществили контратаку на фланги противника.

В результате морские пехотинцы вышли на морское побережье, нанеся сокрушительный удар при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

В штабе ООС отметили, что ночные учения такого масштаба с боевой стрельбой с участием подразделений морской пехоты состоялись впервые после аннексии Крыма.

«ФАКТЫ» сообщали, что ночью 29 августа в районе Горловки (Донецкая область) военнослужащие полка Нацгвардии «Азов» в ответ на провокации со стороны боевиков в коротком бою уничтожили 4 российских наемников и одного тяжело раненного взяли в плен. Ранее бойцы 93-й бригады уничтожили очередной опорный пункт боевиков в зоне ООС.

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