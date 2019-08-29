- 19:44 Баканов назначен главой СБУ
- 19:39 Верховная Рада проводит первые назначения: кто и какую должность занял
- 19:23 Супрун написала заявление об отставке и дала советы новым чиновникам
- 19:23 19-летняя Ястремская вышла в третий круг US Open на Свитолину
- 19:21 Популярный препарат «Корвалол» может подорожать – СМИ
- 19:16 Вадима Пристайко назначили министром иностранных дел
- 19:09 Где смотреть онлайн «Заря» — «Эспаньол»: расписание трансляций поединка Лиги Европы
- 19:04 Сухо и до 30 градусов: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни (карты)
- 18:57 В Ровно мужчину засыпало землей на стройке: фото с места смертельного ЧП
- 18:57 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов: известны возможные соперники «Шахтера»
- 18:54 Украина — Португалия: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
- 18:44 Первое заседание Верховной Рады: все подробности и реакция соцсетей
Готовы дать отпор врагу: появилось мощное видео ночных стрельб ВСУ на Донбассе
На одном из военных полигонов Донецкой области прошли тактические учения с боевой стрельбой подразделений морской пехоты. Видео стрельб в условиях темноты опубликовано на странице штаба ООС в Facebook.
По легенде учений противник пытается занять побережье и создать плацдарм для сосредоточения и дальнейшего продвижения своих сил в глубь нашей территории. Все это происходит в темное время суток.
Авиационная разведка вовремя обнаружила намерения врага. Командиром было принято решение об организации противодесантной обороны участка морского побережья, используя поддержку авиации, танковой роты, подразделений артиллерии и ПВО.
«После нанесения огневого поражения противника и доклады командира передового отряда о том, что враг и дальше будет пытаться атаковать, нарастив силы, было принято решение вовлечь его в огневой мешок. С этой целью наши силы переместились на промежуточный рубеж для организации контратаки», — говорится в сообщении штаба.
После того, как основные силы противника оказались в ловушке, ему было нанесено комплексное огневое поражение всеми силами и средствами группировки. А чтобы предотвратить отступление артиллерия применила заградительный огонь.
Два подразделения морской пехоты, танковые взводы и зенитный самоходно-артиллерийский взвод осуществили контратаку на фланги противника.
В результате морские пехотинцы вышли на морское побережье, нанеся сокрушительный удар при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.
В штабе ООС отметили, что ночные учения такого масштаба с боевой стрельбой с участием подразделений морской пехоты состоялись впервые после аннексии Крыма.
«ФАКТЫ» сообщали, что ночью 29 августа в районе Горловки (Донецкая область) военнослужащие полка Нацгвардии «Азов» в ответ на провокации со стороны боевиков в коротком бою уничтожили 4 российских наемников и одного тяжело раненного взяли в плен. Ранее бойцы 93-й бригады уничтожили очередной опорный пункт боевиков в зоне ООС.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!