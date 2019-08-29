Стиль жизни

Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака

Воскресенье, 1 сентября, — день, когда можно начинать новые дела, писать планы и мечтать.

А чтобы вы знали о сюрпризах, «Факты» предлагают гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен

Вы немного устали. Посидите, подумайте о будущем. Для решения ваших проблем потребуется усердие и длительная кропотливая работа.

Телец

Ваше материальное положение начинает стабилизироваться, но не стоит быль излишне расточительными.

Близнецы

Хорошая новость — надежды оправдаются в тот момент, когда вы уже устанете надеяться на чудо.

Рак

Пора заняться домом: уборка, мелкий ремонт, покупка мебели. Готовы? Вам повезет, работа будет легкой, а в магазине ждут скидки.

Лев

Звезды советуют спокойно заниматься своими делами, предоставьте все остальное воле случая.

Дева

Важный совет: не отстаивайте свои позиции по мелочам, вы можете пропустить что-то более существенное.

Весы

Придется балансировать между многочисленными делами и событиями, но вы справитесь. Осторожнее с алкоголем!

Скорпион

Знакомые сделают предложение, связанные с дополнительным заработком, отнеситесь к этому серьезно.

Стрелец

День для семейных прогулок, праздников и разговоров. Не упустите шанс и узнайте, о чем мечтает ваша любовь.

Козерог

Вы слишком устали, забыли о выходном дне. Снизьте нагрузку до разумного минимума.

Водолей

Займитесь укреплением здоровья и проявите заботу о близких. День подходит для поездок за город.

Рыбы

У вас есть важное дело, о котором вы забыли. Вспоминайте и подтягивайте хвосты.

Хорошего вам дня!

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.



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